عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن عملية نقل الآثار تختلف باختلاف حجم وطبيعة القطع، وتتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة.

وأوضح الدكتور زيدان، خلال لقاء خاص عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الفريق المسؤول عن الترميم والتغليف والنقل يتكون من مجموعة متميزة من خريجي كلية الآثار الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، خضعوا لدورات تدريبية داخل مصر وخارجها، في دول مثل اليابان وأمريكا، قبل البدء في نقل الآثار، مشيرًا إلى أن هذه الخبرات تؤهلهم للتعامل مع كل قطعة بحسب طبيعتها.

وشرح «زيدان» أن الفريق يقوم بدراسة حالة كل أثر بعناية لتحديد نقاط الضعف والقوة، ثم تغليفه بمواد خاصة خالية من الحموضة، لضمان عدم تفاعل المادة مع القطعة الأثرية، مضيفًا: «نحن نستخدم مواد متطورة لحماية الآثار من التلف أثناء النقل».

وأشار إلى أن نقل الآثار تم على مراحل، شملت مجموعات كبيرة من متحف التحرير، والمتحف الحربي حيث كانت توجد عجلة حربية، وكذلك مخازن علي حسن بالأقصر، والتي احتوت على قطع حساسة مثل الحلي والمجوهرات وأواني الألبستر، معترفًا بأن هذا الجزء كان تحديًا كبيرًا بسبب حالة هذه القطع، حيث أشارت البعثات الأجنبية والمعاهد العلمية إلى صعوبة نقلها.