الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
وائل القباني ينتقد مجلس الزمالك بسبب مستقبل حسام عبد المجيد

يمنى عبد الظاهر

وجه وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لـ مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب مستقبل نجم الفريق حسام عبدالمجيد وارتباط اسمه بالانتقال لـ النادي الأهلي.

وقال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «النادي الأهلي لو بيفكر في ضم حسام عبدالمجيد فده من حقه، لكن هو فاضله سنة ونصف يعني هو في إيد نادي الزمالك والمفروض يلحق يجددله أو يسوقه بدل ما يمشي مجاناً».

وأضاف: «لنا عبرة في موضوع زيزو، فضل مجلس الزمالك سايبه ومجددتلوش بدري، وفي الآخر راح للحته اللي انت مش عايزة يروحها».

وتابع: «مشكلة نادي الزمالك إنه بيفكر في المنافس، المفروض يفكر في نفسه ويحل مشاكله بنفسه ويشوف الأمور اللي لازم تظبطها عشان تنجح واشتغل عليها».

وأتم وائل القباني تصريحاته قائلًا: «أنا على يقين إن حسام عبدالمجيد لو شاف الأمور فيها تحسن وخد الفلوس اللي هو عايزها هيقعد في الزمالك مش هيمشي».

