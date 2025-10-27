لقطات من تدريبات الزمالك بعد العودة من الراحة

استأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين؛ استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري، بعد العودة من الراحة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب مساعد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وحضر أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.