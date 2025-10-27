رجال وسيدات| اتحاد الكرة يؤجل مباريات الدوري بسبب افتتاح المتحف المصري

أعلنت إدارة المسابقات بـ اتحاد الكرة القدم عن تأجيل جميع المباريات المقررة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 تزامنًا مع الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.





قرار مثير من اتحاد الكرة في مباريات الدوري

في خطاب رسمي وجهته إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة إلى الأندية والفروع والمناطق، تم التأكيد على ضرورة ترحيل جميع المسابقات المقررة في هذا اليوم إلى مواعيد جديدة تحددها الفروع المعنية.

ويشمل القرار الصادر من جانب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة جميع المباريات دون استثناء، بما في ذلك مباريات دوري Nile الممتاز. وسيتم تحديد المواعيد الجديدة من قبل فروع الاتحاد في القاهرة والجيزة والقليوبية، مع ضرورة إبلاغ الأندية بها في أقرب وقت ممكن.







اتحاد الكرة يؤجل مباريات دوري السيدات



قرر اتحاد الكرة تأجيل 7 مباريات من أصل 8 بالجولة الـ 7 من الدوري المصري للكرة النسائية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل.



يأتي قرار اتحاد الكرة لتزامن الموعد لتلك المباريات السبع مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تُعد حدثًا عالميًا ينتظرها المصريون والعالم أجمع.



وأعلن اتحاد الكرة أيضا عدم تأجيل مباراة المصري أمام مسار في دوري الكرة النسائية واستثنائها من قرار التأجيل حيث ستُقام في موعدها المحدد ضمن الجولة نفسها نظرًا لارتباطات تنظيمية خاصة تتعلق بجدول الفريقين.



يأتي هذا الإجراء حرصًا من الاتحاد على إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية، من أندية ولاعبين وجماهير، لمتابعة أو المشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير. يُذكر أن المتحف يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في مصر، ويُتوقع أن يستقطب اهتمامًا واسعًا من داخل وخارج البلاد.







جدول ترتيب الدوري المصري



سيراميكا كليوباترا – 23 نقطة



الأهلي – 21 نقطة



المصري – 19 نقطة



الزمالك – 18 نقطة



انبي – 18 نقطة



بيراميدز – 17 نقطة



وادي دجلة – 16 نقطة



زد – 16 نقطة



سموحة – 15 نقطة



غزل المحلة – 15 نقطة



مودرن سبورت – 15 نقطة



البنك الأهلي – 14 نقطة



بتروجيت – 14 نقطة



الجونة – 12 نقطة



حرس الحدود – 12 نقطة



طلائع الجيش – 10 نقاط



المقاولون العرب 9 نقاط



فاركو – 9 نقاط.



الاتحاد السكندري – 8 نقاط



كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط



الإسماعيلي – 7 نقاط