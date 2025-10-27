أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد

قدم الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، جولة مصورة من شوارع مصر التي تشهد حراكًا واسعًا واستعدادات مكثفة قبل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد موسى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الطرق والميادين والهوية البصرية والمظهر العام للعاصمة، لتقديم مشهد حضاري يليق بمصر أمام ضيوفها والعالم، مشيرًا إلى أن لوحات المتحف الدعائية تنتشر في كل مكان في إطار التحضير للحدث العالمي.

وكشف الإعلامي عن تخصيص حلقة خاصة يوم السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا لتغطية الافتتاح لحظة بلحظة، قائلاً: «هنكون معاكم من بداية الاحتفالية لحد نهايتها.. مصر بتقدم حدث يشرف كل مصري».

وأشار إلى أن الاحتفالية ستشهد حضور عدد من القادة والزعماء وكبار الشخصيات الدولية، موضحًا أن المنطقة المحيطة بالمتحف تم تطويرها بالكامل لتصبح على أعلى مستوى من الجمال والتنظيم.

وتحدث موسى بانبهار عن تجربة زيارة المتحف قائلًا: «تخيل تكون جالس داخل المتحف الكبير بتتناول وجبتك وسط أعظم ما أنجزته الحضارة المصرية.. تماثيل، آثار، عظمة لا توصف».

وفي ختام حديثه، أشاد موسى بجهود الدولة في الإعداد للحدث، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرة هائلة على التخطيط والتنفيذ، قائلاً: «إحنا بنشتغل علشان ننهض ببلدنا.. بنبني، ومانتآمرش على حد، وربنا دايمًا بيكرمنا لأن نيتنا خير، وكل اللي بنعمله لصالح التنمية والسلام والاستقرار».