رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلبه من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تأجيل مباراتي بيراميدز في شهر ديسمبر بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "منتخب مصر الثاني يواجه أزمة حقيقية، لاعبو بيراميدز لديهم مباراتان في الدوري أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر، لذلك طلبنا من رابطة الأندية تأجيلهما".

وأضاف: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس الرابطة لحل الأزمة، لأن اتحاد الكرة مسؤول عن نتائج المنتخبات، وسنعمل على تهيئة كل الظروف أمام المنتخب الوطني".

واختتم أبو ريدة تصريحاته قائلاً: "من غير المعقول أن تغيب مصر عن البطولة. حلمي طولان نجح في إعداد الفريق رغم الصعوبات".