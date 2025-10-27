أحمد موسى: مصر أصل التاريخ وحان الوقت لتوثيق عظمتها في كتاب عن المتحف المصري الكبير

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمكانة مصر الفريدة بين دول العالم، مؤكدًا أن المصريين حاضرون في كل القارات ومجالات الحياة، وأن مصر ستظل منبع الحضارة ومصدر الإلهام الإنساني الأول.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، قال موسى إن مصر كانت البداية، ومنها ولد التاريخ، مضيفًا أن الحضارة المصرية القديمة هي الأساس الذي بنيت عليه كل حضارات العالم عبر العصور.

وأشار إلى أن مصر تواصل تأثيرها الثقافي والفني عالميًا، مؤكدًا أن «علم المصريات» هو علم مصري خالص انطلق من أرض الفراعنة، وما زال العالم ينبهر بعظمة آثارها وإنجازاتها التي لا مثيل لها.

وفي لفتة عملية لتخليد هذا الإرث العظيم، دعا موسى إلى إصدار كتاب موسوعي ضخم عن المتحف المصري الكبير، يحتوي على ألف صفحة من الصور والتفاصيل الدقيقة للقطع الأثرية المعروضة داخله، موضحًا أن هذا الكتاب سيحقق نجاحًا عالميًا لافتًا إذا نشر بجميع لغات العالم. وقال:

«الكتاب ده هيجيب دهب.. اعملوه بكل لغات الدنيا، وشوفوا الطلب عليه هيكون عامل إزاي».

كما شدد على أن هذا المشروع سيكون توثيقًا بصريًا ومعرفيًا للحضارة المصرية، يليق بمكانة المتحف المصري الكبير كأعظم متحف أثري في العالم.

ووجه موسى رسالة إلى وزير التربية والتعليم مطالبًا بإدراج فقرة تعريفية عن المتحف المصري الكبير في طابور الصباح بالمدارس، حتى يدرك الطلاب قيمة هذا الصرح التاريخي وما يمثله من فخر واعتزاز وطني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها دائمًا في المقدمة، داعيًا إلى توحيد الجهود الوطنية للترويج لمتحفها الكبير باعتباره واجهة الحضارة الإنسانية الحديثة.