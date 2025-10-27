قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد البطوطي: العالم كله قاعد منتظر يشاهد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ومن حقنا نرفع راسنا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن الحدث المرتقب لافتتاح المتحف المصري الكبير لا يمكن اختزاله في كونه مجرد افتتاح لمتحف، بل هو حدث عالمي وثقافي من الدرجة الأولى يبعث برسائل قوية للعالم أجمع عن نهضة مصر الحديثة.

أوضح وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، أن هذا الحدث الضخم يأتي ضمن سياق أوسع من التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة. وربط البطوطي بين الحدث الثقافي والنجاحات الأخيرة للسياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى أن أصداء مؤتمر السلام الذي عُقد في شرم الشيخ لا تزال تتردد في أوساط السياح الأجانب، مستشهداً بواقعة حديثة مع فوج سياحي أمريكي كان أول سؤال لهم فور وصولهم المطار عن المؤتمر.

وأضاف وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن المشهد الحالي هو حلقة في سلسلة من الفعاليات العالمية الناجحة التي نظمتها مصر، والتي "تربط المشاهد ببعضها" في صورة متكاملة.

وتابع وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن العالم كله قاعد منتظر يشاهد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ومن حقنا نرفع راسنا.

