كبير الأثريين: استعادة للهوية المصرية في افتتاح المتحف المصري الكبير

دعا مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، المواطنين المصريين إلى متابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وقال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن يوم افتتاح المتحف بمثابة «عيد».

وناشد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، المواطنين تعليق علم مصر في الشرفات، قائلا: «خلوا راسكم في السما، يوم السبت إحنا في عيد، حطوا أعلام مصر في بلكوناتكم، الحدث ده مش أقل من مباراة قدم لمنتخبنا».

وأشار إلى اعتزام الدولة وضع شاشات عرض كبيرة في الميادين لتمكين المواطنين من متابعة حفل الافتتاح، الذي ينتظره الملايين حول العالم.