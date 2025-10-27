قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

المتهم
المتهم
ندى سويفى

قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد للمجني عليهم.

واصطحبت قوات الأمن المتهم “أحمد. م” 38 سنة، بقتل الأم وصغارها الثلاثة بمنطقة اللبيني، وسط حراسة أمنية مشددة لإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة الهرم، ضمن التحقيقات في الواقعة المأساوية التي هزت الرأي العام.

اعترف المتهم أمام النيابة بإنهاء حياة “زيزى” وأطفالها الثلاثة، موضحًا أنه تعرف عليها قبل 3 أشهر عندما كانت تتردد على محل أدوية بيطرية يملكه، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة غير شرعية. وأضاف أنه بعد خلافات بينها وبين زوجها أقامت معه في شقته المستأجرة، لكنه اكتشف أنها على علاقة بأشخاص آخرين، فقرر الانتقام.

وأشار إلى أنه استخدم سائل تنظيف بيطري يحوي مادة كاوية وخلطه بعقار طبي لتسميمها، ما أدى إلى وفاتها، ثم تركها في مستشفى قصر العيني لثلاثة أيام. وبعد ذلك، اصطحب الأطفال للتخلص منهم خوفًا من الإبلاغ عنه، حيث وضع السم للابن الأكبر وشقيقته، أما الطفل الثالث فرفض تناول السم فألقاه في ترعة المنصورية.

وأكد المتهم أنه استعان بعامل بالمحل يدعى “رمضان. ص” 54 سنة، وجلب له “توك توك” للتخلص من جثتي الطفلين الآخرين وإلقائهما عند مدخل عقار بمنطقة اللبيني.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أهالي المنطقة بالعثور على جثمان طفلين (13 و11 سنة) في حالة إعياء شديد، وتوفي الطفلان لاحقًا، لتباشر فرق البحث الجنائي التحريات وتحدد هوية الجاني وتتمكن من ضبطه.

المتهم بقتل سيدة وأطفالها قتل سيدة اللبيني الهرم

