القبض على شخصين قادا توك توك برعونة فى أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك " وبرفقته آخر بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بأسيوط.

أمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو

"منتهية التراخيص"وقائدها ومستقلها (عامل ، سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لإحتفالهما بزفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.





