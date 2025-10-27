العثور على جثمان صغير شبرا الخيمة داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من العثور على جثمان الصغير سليم محمد عبد الباسط، داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بشبرا الخيمة، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار الساعات الماضية.

وكان المهندس محمد البسيونى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قد تلقى غرفة الأزمات والطوارئ بالحى بلاغا من أحد المواطنين باحتمالية سقوط طفل بأحد بلاعات الصرف الصحى بشارع بهتيم اسكو بالحى، وعلى الفور تم إخطار الدفاع المدنى وعمليات الصرف الصحى والإسعاف، وتم على الفور الدفع بغواصين الدفاع المدنى والصرف الصحى لتمشيط الغرفة ومواسير الصرف الصحى بالمنطقة.

وتابع، أنه قام الغواصين بتمشيط الغرفة ومواسير الصرف الصحى على مساحة 10 بوصات حتى الغرفة التالية، وتبين أن المواسير التالية قطرها 6 بوصات، وهى مساحة لا تستطيع أن يتم مرور جسد طفل منها، وتم الدفع بالنافورى لتطهير المواسير وإخراج أى شئ بداخلها، على مسافة حوالى 100 متر، وبالفعل تم ذلك لكن لم يتم العثور على أى شىء حتى تم العثور عليه داخل الشبكة الرئيسية.