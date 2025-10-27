قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا وتاريخيًا لا يتكرر إلا كل قرن من الزمان، داعيًا إلى أن تتحول لحظات الافتتاح إلى احتفال عالمي مفتوح تشارك فيه مصر بكل مؤسساتها وسفاراتها حول العالم.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، وجه موسى دعوة إلى السفارات المصرية في الخارج لعرض فعاليات الاحتفال على شاشات كبيرة أمام مقارها، حتى يتسنى للعالم متابعة ما وصفه بـ”أعظم هدية تقدمها مصر للبشرية”.

كما طالب بتخصيص شاشات عملاقة في ميادين مصر الكبرى، وفي مقدمتها ميدانا التحرير ومصطفى محمود، إلى جانب محطات المترو والقطارات والمونوريل، حتى يعيش المواطنون أجواء الافتتاح لحظة بلحظة.

وأشار موسى إلى ضرورة مشاركة الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية في الجيزة في بث الاحتفال، لتتحول المحافظة إلى منصة احتفال وطنية تبرز جمال مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى، مضيفًا: «أتمنى أن يكون هذا اليوم يومًا وطنيًا يعرض فيه للعالم وجه مصر الحضاري الحقيقي».

وشدد على أن هذا الحدث لا يقارن بأي مناسبة أخرى، قائلًا: «ما سيحدث لن يتكرر إلا بعد مئة عام، ومن الصعب أن يشهد جيل آخر احتفالية بهذا الحجم والعظمة».

كما دعا إلى بث الفعالية في النوادي والمطارات ومراكز الشباب، وكذلك عبر شاشات محطات القطارات من القاهرة إلى أسوان والإسكندرية ومطروح، مؤكدًا أن مصر حين تنظم حدثًا عالميًا، تقدمه على أعلى مستوى من الإتقان والهيبة التي تليق بحضارتها العريقة.

