سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
افتتاح بطولة العالم للبادل بمشاركة نجوم العالم بمصر

يسري غازي

انطلقت تحت رعاية وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة من بطولة العالم للبادل، والتي تستضيفها منطقة نيو جيزة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل، وبمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل على مستوى العالم، في أجواء رياضية مميزة تعكس ما وصلت إليه مصر من تميز في تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى.أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن استضافة مصر لبطولة العالم للبادل تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة بدعم واستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.أشار وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية يعكس ما وصلت إليه مصر من تطور في بنيتها التحتية الرياضية وقدرتها على استضافة أكبر البطولات باحترافية تامة.وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة توفر كل سبل الدعم لإنجاح البطولة، من خلال التنسيق الكامل مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية.
 
شدد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي أن ذلك يأتي بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية، ويعكس توجيهات القيادة السياسية بدعم الرياضة كأداة للتنمية ومجال جاذب للاستثمار والسياحة الرياضية.من جانبه، أعرب المهندس خالد الشواربي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من بطولة العالم للبادل في مصر، مشيرًا إلى أن الحدث يشهد مشاركة مجموعة من أبرز المصنفين الأوائل عالميًا، وأن اللجنة المنظمة حرصت على تقديم تجربة تنظيمية استثنائية تليق باسم مصر، من حيث جودة الملاعب، ونظام التحكيم، وحسن استقبال الوفود، وتوفير أعلى درجات الراحة للفرق المشاركة.واختتم الشواربي تصريحاته بتوجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة وكل الجهات الداعمة للبطولة، مؤكداً أن النجاح التنظيمي الذي تشهده البطولة هذا العام سيكون خطوة جديدة في طريق تثبيت مكانة مصر كعاصمة للرياضة في الشرق الأوسط وإفريقيا.تأتي البطولة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر، تأكيدًا على مكانتها كوجهة عالمية لاحتضان كبرى الأحداث الرياضية، لما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت حديثة، وخبرات تنظيمية تؤهلها لتكون مركزًا رياضيًا عالميًا في المنطقة.ويشارك في البطولة اللاعبون المصنفون الأوائل عالميًا من دول مثل إسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، والسويد، والإمارات، إلى جانب مشاركة متميزة للاعبي منتخب مصر الذين يمثلون القارة الإفريقية في هذا المحفل الرياضي العالمي. وتشهد المنافسات حضور نخبة من نجوم اللعبة المحترفين الذين يتنافسون على اللقب العالمي وسط منافسة قوية ومشاركة جماهيرية كبيرة.

