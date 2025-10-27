وادي دجلة يواصل التألق ويهزم الاتحاد السكندري بثنائية مثيرة في الدوري المصري

حقق فريق وادي دجلة انتصارًا ثمينًا على مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود دياسطي التسجيل لوادي دجلة في الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل أن يدرك إسلام سمير التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 66. إلا أن زياد أسامة تمكن من إعادة التقدم للفريق الدجلاوي في الدقيقة 83، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وشهدت المباراة طردًا مباشرًا لمصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري في الدقيقة 96، بعد تدخله العنيف على حارس وادي دجلة عمرو حسام، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 19 نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، ليواصل نتائجه السلبية في البطولة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري مكونًا من: صبحي سليمان في حراسة المرمى، وفي الدفاع أبو بكر البادي، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح، بينما تواجد في الوسط عبد الغني محمد، سيفوري إيزاك، عبد الرحمن بودي، وكناريا، وفي الهجوم فافيور أكيم، فادي فريد.

أما تشكيل وادي دجلة فجاء كالتالي: عمرو حسام في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع عمر عدلي، سيف تقا، أحمد رضا، أحمد أيمن، وفي الوسط إسلام كانو، محمد عبد العاطي، ميس كاندروب، فرانك، بينما قاد الهجوم الثنائي محمود دياسطي ويوسف ويا.