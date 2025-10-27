قرار مفاجئ من آرني سلوت قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس كاراباو

اتخذ الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قرارًا غير متوقع قبل مواجهة كريستال بالاس المقرر لها مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، على ملعب "أنفيلد".

وبحسب ما كشفه موقع Liverpool.com، فإن سلوت قرر عدم الظهور إعلاميًا أو عقد مؤتمر صحفي قبل المباراة، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات جماهير الريدز.

وأوضح التقرير أن مدربي أندية الدوري الإنجليزي عادة ما يكونون ملزمين بعقد مؤتمرات صحفية قبل مباريات الدوري المحلي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، إلا أن هذا الالتزام لا يشمل مباريات كأس كاراباو، ما يمنح سلوت حرية القرار في هذا الشأن.

وذكرت الشبكة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المدرب الهولندي هذا القرار، حيث سبق أن تخلف عن المؤتمر الصحفي في الدور السابق أمام ساوثهامبتون، مبررًا ذلك حينها بانشغاله بحضور حفل الكرة الذهبية في باريس برفقة وفد من نادي ليفربول.

وأشار التقرير إلى أن الأندية الإنجليزية الكبرى مثل مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وإيفرتون، تتعامل بنفس النهج في بطولة كأس الرابطة، وغالبًا ما تكتفي بإرسال مساعدي المدربين للإدلاء بتصريحات محدودة، كما كان يفعل المدرب السابق يورجن كلوب الذي كان يوفد مساعده بيب ليندرز للتحدث إلى وسائل الإعلام.

يُذكر أن آرني سلوت كان قد اعتاد عقد مؤتمرات صحفية قبل جميع مباريات ليفربول في البطولة خلال الموسم الماضي، والبالغ عددها ست مباريات، ما يجعل قراره الحالي بعدم التحدث إلى الإعلام خطوة استثنائية وغير معتادة.