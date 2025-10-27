الاتحاد العالمي للتايكوندو يشيد بإنجاز سيف عيسى: لحظة مميزة لبطل العالم الجديد

أشاد الاتحاد العالمي للتايكوندو بالإنجاز التاريخي الذي حققه البطل الأولمبي سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو المقامة في مدينة ووشي الصينية خلال الفترة من 24 وحتى 30 من شهر أكتوبر الجاري.

وفاز سيف عيسى في المباراة النهائية على بطل إيطاليا سيمون أليسيو بنتيجة 2-1 ليتوج بالميدالية الذهبية.

وقال الاتحاد العالمي للتايكوندو عبر موقعه الرسمي : نهائي مثير حيث كانت المباراة الحاسمة متقاربة، لكن الميدالية الذهبية كانت من نصيب البطل المصري سيف عيسى الذي فاز بها بنتيجة 2-1.



و تابع : كانت هذه لحظة مميزة لبطل العالم الجديد سبف عيسى، الذي سبق له الفوز ببرونزيتين في وزن تحت 80 كجم في بطولتي العالم الأخيرتين للتايكوندو وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020.



و بدأ سيف عيسى مشواره في البطولة بالفوز على بطل كوت ديفوار ميدريك إيمانويل بنتيجة 2-0 في دور الـ32، ثم تغلب على بطل تركيا أوركون أتيسلي في دور الـ16 بالنتيجة ذاتها 2-0، قبل أن يفوز على بطل أوزباكستان سوكرات ساليف 2-1 في ربع النهائي، ثم حقق الانتصار على بطل بولندا سيمون بياتكوفسكي في نصف النهائي بنتيجة 2-0.