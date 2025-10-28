الغندور يعلق على ظاهرة المراهنات في تركيا: فضيحة

علق الإعلامي خالد الغندور ظاهرة المراهنات في كرة القدم التركيا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب الغندور:فضيحة في كرة القدم التركيا بعد اكتشاف وجود حساب للمراهنات لكثير من الحكام هناك و هناك تحقيق من رئيس الاتحاد التركي.

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق شامل في قضية المراهنات التي تورط فيها عدد كبير من حكام الدوري التركي، بعد تصريحات رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان رسمي بأن 152 حكمًا شاركوا في مراهنات على المباريات، من بينهم سبعة حكام من المستوى الأول، و15 من مساعدي الحكام في نفس المستوى. وأضاف البيان أن البيانات التي حصل عليها الاتحاد كشفت أن 371 حكمًا من أصل 571 حكمًا يديرون مباريات الدوريات المحترفة لديهم حسابات مراهنات.

وأشار البيان إلى حالات فردية مثيرة للقلق، حيث قام حكم واحد فقط بوضع رهانات على 18,227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من 10,000 مباراة، ووضع 42 حكمًا رهانات على أكثر من 1,000 مباراة.