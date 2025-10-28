انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
أخبار العالم

محمد على

ضرب زلزال قوي غرب تركيا ، ما أدى إلى انهيار مبانٍ تضررت جراء زلزال سابق، وفقًا لمسؤولين. 

وقبل قليل أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بتسجيل زلزال بقوة 4.2 يضرب ولاية باليكسير.

أما قبل ساعات وفي ليل الإثنين فضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بلدة سنديرجي بولاية باليكسير، وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

 ووقع الزلزال حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، على عمق يبلغ حوالي 6 كيلومترات. 

ويمكن أن تُسبب الزلازل القريبة أضرارًا أكبر.

وشعر سكان إسطنبول والمحافظات القريبة منها بورصة ومانيسا وإزمير بالزلزال الذي أعقبته عدة هزات ارتدادية.

صرح وزير الداخلية علي يرلي كايا بأن ثلاثة مبانٍ على الأقل مهجورة ومتجرًا من طابقين انهارت في سينديرجي. 

وكانت هذه المباني قد تضررت بالفعل جراء زلزال سابق.

أصيب 22 شخصًا إثر سقوطهم من شرفات منازلهم نتيجة الهلع، وفقًا لحاكم باليكسير، إسماعيل أوستا أوغلو. 

أضاف أن 18 شخصًا قفزوا من الشرفات نتيجة الهلع، وُصفت إصاباتهم بالطفيفة.

وقال مدير منطقة سينديرجي، دوغوكان كويونجو، لوكالة أنباء الأناضول الرسمية: "حتى الآن، لم نسجل أي خسائر في الأرواح، لكننا نواصل تقييمنا".

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الأمنية في مانيسا أعمدة الإنارة في الشوارع تتأرجح، ومياه المسابح تتدفق وتفيض، والمنتجات تتأرجح على أرفف المتاجر أثناء وقوع الزلزال.

في أغسط ، ضرب زلزال آخر بقوة 6.1 درجة منطقة سينديرجي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات. 

أفادت قناة خبر تورك التلفزيونية أن العديد من سكان سينديرجي ظلوا في العراء خوفًا من العودة إلى منازلهم بعد الزلزال.

 ومع بدء هطول الأمطار، قال أوستا أوغلو إن المساجد والمدارس والصالات الرياضية ظلت مفتوحة لإيواء المترددين في العودة.

في إسطنبول، غادر الناس منازلهم أيضًا عند وقوع الزلزال.

 وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال فرق لمعاينة الأضرار ميدانيًا.

تُجري هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، بالتعاون مع "المؤسسات المعنية"، تقييمات ميدانية في أعقاب الزلزال. وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من احتمال وقوع إصابات ودمار نتيجة النشاط الزلزالي، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

وفي أغسطس، ضرب زلزال آخر بقوة 6.1 درجة منطقة سينديرجي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

تقع تركيا على خطوط صدع رئيسية، والزلازل متكررة. 

في عام ٢٠٢٣، أودى زلزال بقوة ٧.٨ درجة بحياة أكثر من ٥٣ ألف شخص في تركيا، ودمر أو ألحق أضرارًا بمئات الآلاف من المباني في ١١ محافظة جنوبية وجنوبية شرقية.

لقي ٦ آلاف شخص آخرين حتفهم في المناطق الشمالية من سوريا.

زلزال تركيا غرب تركيا انهيار مبانٍ زلزال سابق إدارة الكوارث والطوارئ التركية 61 درجة

