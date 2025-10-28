كاتس: أي محاولة لإعادة بناء البنية التحتية للمقاومة في الضفة ستقابل برد قاس

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيتم التعامل بقوة مع كل محاولة لترميم البنية التحتية "للمقاومة" التي تم تدميرها.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي : قواتنا ستبقى موجودة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لمنع "المقاومة ".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: أي محاولة من المقاومة لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة ستقابل برد قاس.

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم التعامل مع كل من يساعد المقاومة ويؤوي ويساعد المقاوميين وفقا لنموذج مخيم جنين.

وزعمت وحدة اليمام التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم أن عناصر المقاومة التي تمت تصفيتهم في منطقة جنين بجنوب الضفة العربية تمت بنيران قنّاصة الوحدة، وليس عبر غارة جوية.

ووفق البيان الصادر عن وحدة اليمام، فقد أُستشهد ثلاثة من المقاومين الذين ينتمون إلى مخيم جنين، حيث كانوا يخططون لتنفيذ هجوم قرب المدينة.

واشار البيان إلى أن قوة من اليمام رصدت عناصر المقاومة أثناء خروجهم من كهف، فأطلق القنّاصة النار بدقة، ما أدى إلى استشهاد الثلاثة.

وختمت الوحدة بيانها بالقول : وبعد وقت قصير، نُفِّذت الغارة الجوية على الكهف الذي خرجت منه الخلية.