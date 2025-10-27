لامين يامال صغير.. المدرب المساعد لبرشلونة يعلق على فوز ريال مدريد

تحدث ماركوس سورج، المدرب المساعد للجهاز الفني للفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، عقب خسارة فريق برشلونة أمام غريمه الأزلي ريال مدريد في الكلاسيكو الشهير، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2025-26.

وقال سورج: «اليوم ليس سهلًا على لامين يامال، حاولنا أن ندعمه لكن لم ننجح في ذلك، ريال مدريد دافع جيدًا، ويجب تقبل الأمر الواقع».

وأضاف: «لامين يامال صغيرًا، وذلك منطقي يجب أن ينمو بالتأكيد، وسندعمه مجددًا».

وتابع: «لامين يامال تأثر بسبب جماهير ريال مدريد والهتف ضده طوال الكلاسيكو، عاد من إصابة ويحتاج للمباريات للدخول في الأجواء مجددًا».

وانتصر فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد، على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-26.

واستقبل ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي، مباراة الريال ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد.