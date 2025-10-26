خالد الغندور يعلق على فوز ريال مدريد على برشلونة

علق الإعلامي خالد الغندور بعد فوز فريق ريال مدريد على فريق برشلونة؛ بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ;” الملكي يكسب و ايموجي يصفق ".



وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 ليعزز صدارته للدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 ليبقى في المركز الثاني.