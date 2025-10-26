الكلاسيكو.. ريال مدريد يتقدم 2-1 على برشلونة بالدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة؛ بنتيجة 2-1 للميرنجي، في المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

تشكيل الفريقين

وكان مدربا ريال مدريد وبرشلونة، تشابي ألونسو وهانز فليك، أعلنا عن التشكيل الرسمي لفريقيهما في الكلاسيكو.

وجاء تشكيل ريال مدريد بطابع هجومي واضح، حيث اعتمد ألونسو على 4 لاعبين في وسط الملعب هم جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وأردا جولر، لدعم الثنائي الأمامي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدر ميليتاو – فيدي فالفيردي

خط الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

وفي المقابل، اختار هانز فليك مدرب برشلونة الاعتماد على الثلاثي الهجومي لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس – ماركوس راشفورد – لامين يامال.