مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الكلاسيكو.. ريال مدريد يتقدم 2-1 على برشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة؛ بنتيجة 2-1 للميرنجي، في المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

تشكيل الفريقين

وكان مدربا ريال مدريد وبرشلونة، تشابي ألونسو وهانز فليك، أعلنا عن التشكيل الرسمي لفريقيهما في الكلاسيكو.

وجاء تشكيل ريال مدريد بطابع هجومي واضح، حيث اعتمد ألونسو على 4 لاعبين في وسط الملعب هم جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وأردا جولر، لدعم الثنائي الأمامي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدر ميليتاو – فيدي فالفيردي

خط الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

وفي المقابل، اختار هانز فليك مدرب برشلونة الاعتماد على الثلاثي الهجومي لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس – ماركوس راشفورد – لامين يامال.

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

تشكيل المصري في مواجهة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية الأفريقية

صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

بيراميدز

بيراميدز يقع في فخ التعادل أمام التأمين الأثيوبي ويصعب الأمور خلال لقاء العودة

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير "علي رشم".. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي "علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

