والد لامين يامال يثير الجدل برسالة ساخرة بعد خسارة برشلونة الكلاسيكو

وجه منير نصراوي، والد النجم الصاعد لامين يامال لاعب برشلونة، رسالة تحمل طابعًا ساخرًا واستفزازيًا تجاه جماهير ولاعبي ريال مدريد، وذلك عقب الكلاسيكو الذي انتهى بفوز الفريق الملكي على غريمه الكتالوني.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث سجل هدفي الريال كيليان مبابي في الدقيقة 22 وجود بيلينجهام في الدقيقة 43، فيما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 38.

وعقب اللقاء، نشر والد يامال منشورًا عبر خاصية الستوري على إنستجرام قال فيه: "نحمد الله، في عمر الثامنة عشرة فقط... نراكم في برشلونة".

وأرفق عبارته بإيموجي ضحكات ساخرة، في إشارة إلى أن مستقبل نجله مع الكلاسيكو ما زال طويلًا رغم خسارة الفريق.

وكان لامين يامال قد قدم أداءً متواضعًا خلال المباراة، وتعرض لهتافات وصافرات استهجان من جماهير ريال مدريد، كما دخل في مشادات مع بعض لاعبي الميرنجي عقب اللقاء بسبب تصريحاته السابقة التي انتقد فيها النادي الملكي.