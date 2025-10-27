يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض

أكد عبد الرحمن فوزي، محلل الكرة العالمية، أن النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، لا يزال يتعامل بعقلية طفل صغير، مشيرًا إلى أن البيئة المحيطة به لا تساعده على التطور والنضج المطلوب في هذه المرحلة من مسيرته.

أوضح فوزي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تصرفات عائلة اللاعب تسهم في زيادة الضغوط عليه، مضيفًا: «والده دائمًا يصفه بالنجم وبأنه الأحق بالكرة الذهبية، بينما والدته تقبل تصوير نفسها مع الجماهير مقابل المال، وهو ما لا يساعد اللاعب على التركيز في مشواره الاحترافي».

أضاف محلل الكرة العالمية أن يامال وضع نفسه تحت ضغط كبير قبل الكلاسيكو، بعدما صرّح بأن ريال مدريد «يسرق المباريات»، إلى جانب الصورة التي نشرها قبل اللقاء وهو يحتفل أمام جماهير الميرنجي، معتبرًا إياه «تصرف غير ناضج زاد من الضغط الجماهيري عليه».

اختتم فوزي حديثه قائلًا: «يامال لاعب موهوب بلا شك، لكنه بحاجة إلى التوازن والهدوء النفسي، لأن التعامل بهذه الطريقة قد يعرقل مسيرته ويضعه في مواجهة مبكرة مع الجماهير والإعلام».