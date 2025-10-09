ريفالدو يهاجم منتخب إسبانيا بسبب لامين يامال ويوجه رسالة إلى برشلونة

انتقد النجم البرازيلي ريفالدو تعامل منتخب إسبانيا مع إصابة لاعب برشلونة الشاب لامين يامال، مؤكدًا أن المنتخب أخطأ بإشراكه رغم معاناته من إصابة عضلية، مشددًا على ضرورة منحه الوقت الكافي للتعافي داخل ناديه.

وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:"أتفهم إحباط فليك لفقدانه لاعبًا مهمًا، لكن الأهم الآن هو سلامة يامال. اللعب بنسبة 60 أو 70% لا يفيد أحد، الأفضل أن يتعافى في برشلونة ثم يعود للمنتخب حين يكون جاهزًا تمامًا".

وأضاف:"المخاطرة بإشراكه في هذه المرحلة قد تؤدي إلى إصابة أخطر، خصوصًا أنه ما زال صغير السن ولديه مستقبل واعد".

كما تحدث عن إمكانية لحاقه بـالكلاسيكو أمام ريال مدريد، قائلًا:"كل لاعب يحلم بالمشاركة في الكلاسيكو، لكن عليه التفكير في مسيرته أولًا. إذا لم يكن جاهزًا بنسبة 100% فالأفضل عدم المجازفة".

واختتم ريفالدو بتأكيده على حاجة برشلونة لتحسين الأداء بعد الخسارتين أمام باريس سان جيرمان وإشبيلية، مشيدًا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي ومؤكدًا أنه "لا يزال قادرًا على العطاء ولا يحتاج الفريق إلى بديل في الوقت الحالي".