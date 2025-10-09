قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الكنيست يدعو ترامب لإلقاء كلمة
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
رياضة

ريفالدو يهاجم منتخب إسبانيا بسبب لامين يامال ويوجه رسالة إلى برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

انتقد النجم البرازيلي ريفالدو تعامل منتخب إسبانيا مع إصابة لاعب برشلونة الشاب لامين يامال، مؤكدًا أن المنتخب أخطأ بإشراكه رغم معاناته من إصابة عضلية، مشددًا على ضرورة منحه الوقت الكافي للتعافي داخل ناديه.

وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:"أتفهم إحباط فليك لفقدانه لاعبًا مهمًا، لكن الأهم الآن هو سلامة يامال. اللعب بنسبة 60 أو 70% لا يفيد أحد، الأفضل أن يتعافى في برشلونة ثم يعود للمنتخب حين يكون جاهزًا تمامًا".

وأضاف:"المخاطرة بإشراكه في هذه المرحلة قد تؤدي إلى إصابة أخطر، خصوصًا أنه ما زال صغير السن ولديه مستقبل واعد".

كما تحدث عن إمكانية لحاقه بـالكلاسيكو أمام ريال مدريد، قائلًا:"كل لاعب يحلم بالمشاركة في الكلاسيكو، لكن عليه التفكير في مسيرته أولًا. إذا لم يكن جاهزًا بنسبة 100% فالأفضل عدم المجازفة".

واختتم ريفالدو بتأكيده على حاجة برشلونة لتحسين الأداء بعد الخسارتين أمام باريس سان جيرمان وإشبيلية، مشيدًا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي ومؤكدًا أنه "لا يزال قادرًا على العطاء ولا يحتاج الفريق إلى بديل في الوقت الحالي".

ريفالدو لامين يامال منتخب إسبانيا برشلونة

