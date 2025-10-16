لامين يامال يغيب عن قائمة الفتى الذهبي 2025

أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الفتى الذهبي لعام 2025، والتي تضم 25 من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، وسط مفاجأة كبرى تمثلت في غياب نجم برشلونة لامين يامال عن القائمة.

لامين يامال خارج السباق بسبب فوزه السابق

ويأتي غياب لامين يامال، المتوج بالجائزة في نسختها السابقة (نوفمبر 2024)، نتيجة قواعد الجائزة التي تمنع تتويج أي لاعب بها أكثر من مرة واحدة، وهو ما يفسر استبعاده من قائمة هذا العام رغم مواصلته التألق مع ناديه ومنتخب بلاده.

أبرز المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2025

وشهدت القائمة حضور عدد من الأسماء اللامعة، أبرزهم: ديزيري دوي – باريس سان جيرمان، أردا جولر – ريال مدريد، مايلز لويس-سكيلي – آرسنال، إلياس بن صغير – باير ليفركوزن (المغرب).

وتشترط الجائزة أن يكون اللاعب مولودًا في أو بعد 1 يناير 2005، كما يجب أن ينتمي لأحد الأندية المشاركة في أفضل 25 دوريًا أوروبيًا وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وتستند جائزة "الفتى الذهبي" إلى تقييم شامل لأداء اللاعبين الشباب خلال الموسم، وتُعد من أعرق الجوائز الفردية الخاصة بالمواهب الصاعدة في أوروبا، حيث سبق أن فاز بها نجوم مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند.