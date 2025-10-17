كذبة .. مدرب برشلونة يهاجم مروجي شائعة تأخر لامين يامال

نفى هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني، شائعة تدخل المدير الرياضي ديكو لإشراك لامين يامال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

كانت تقارير صحفية أكدت أن فليك قرر استبعاد يامال من التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان، لكن تدخل ديكو أجبر المدرب على إلغاء قراره.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “أود أن أعرف مصدر هذا الكلام؛ إنه كلام فارغ، أنا ممتنٌّ للغاية لأن هذا النادي، وديكو تحديدًا يؤمن بعملنا”.

وأضاف: “لن يطلبوا مني ذلك أبدًا، هذا ليس صحيحًا؛ ليس لديّ ما أخفيه، إنه كلام فارغ، وإذا قاله أحد، فهو يكذب”.

برشلونة يستعد لمواجهة جيرونا

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا، غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.