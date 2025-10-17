فيفا يعلن بيع مليون تذكرة لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026.

وقال رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو في بيان: “بينما تتنافس المنتخبات الوطنية حول العالم على مقعد في النسخة السادسة والعشرين التاريخية من كأس العالم لكرة القدم، يسرني أن العديد من عشاق كرة القدم يرغبون أيضًا في المشاركة في هذا الحدث التاريخي في أمريكا الشمالية”.

وأوضح فيفا أن الطلب الأكبر كما هو متوقع كان من المشترين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مبينًا أن أشخاصًا من 212 دولة ومنطقة مختلفة اشتروا التذاكر بالفعل، رغم أن 28 منتخبًا فقط حسموا تأهلهم للمونديال من أصل 48 مقعدًا. وأفاد فيفا أن الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر هي: إنجلترا، وألمانيا، والبرازيل، وإسبانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، وفرنسا، بالترتيب، علمًا بأن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.