الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس بأمريكا وتواجه كازاخستان

منتخب مصر لكرة الطائرة البارالمبية
عبد الله هشام

تأهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية إلى دور نصف النهائي  من منافسات كأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .
وجاء تأهل منتخبنا عقب فوزه على نظيره الهولندي بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي :22/25 ، 13/25 ، 15/25.


ويخوض منتخبنا مباراته في الدور قبل النهائي أمام منتخب كازاخستان فى تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.
ويلعب المنتخب البرازيلي مع المنتخب الأمريكي في مباراة   نصف النهائي الثانية فى نفس التوقيت.


وكان مشوار منتخبنا في البطولة قد بدأ بالفوز على الهند ، ثم اليابان وأستراليا بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط نظيفة ، ثم الفوز على كرواتيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، قبل أن يتعثر أمام البرازيل بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد ، ثم يفوز على هولندا بثلاثة أشواط  نظيفة ويتأهل للدور نصف النهائي.


ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا  الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.
وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ، 
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ، مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى


والجهاز الفني بقيادة  الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.


ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.

