أصعب مباراة.. خالد الغندور يعلق على لقاء المصري والإتحاد الليبي

علق الإعلامي خالد الغندور، على لقاء المصري والإتحاد الليبي اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين المصري والإتحاد الليبي اليوم في طرابلس كل التوفيق للمصري في مباراته الصعبة اليوم وهي اصعب مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية في دور ٣٢".

وسيرتدي فريق المصري زيه التقليدي باللون الأخضر، فيما يظهر حارس مرماه بالطاقم الأزرق، بينما يخوض الاتحاد الليبي المباراة باللون الأحمر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأبيض.

وشهد الاجتماع الفني، الذي أُقيم بمقر إقامة بعثة النادي المصري، حضور محمود جابر مدير إدارة الفريق، والدكتور عزيز شمام طبيب الفريق، وإبراهيم همام مسؤول المهمات. كما حضر من جانب الاتحاد الليبي إسماعيل يوسف مدير الكرة.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو، بمشاركة مراقب الحكام الصومالي عويس أحمد، وحكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي، إلى جانب الطاقم الإداري والفني المساعد.