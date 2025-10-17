قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو في مهبّ الريح.. سيناريوهات المصير السياسي لرئيس وزراء إسرائيل
منة شلبي: إنجاز العمر هيحصل لما أخد الأوسكار والممثل شقيان
وزير الاستثمار : تحديث سياسة مصر التجارية لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة
خلل في المحرك.. هبوط إضطراري لطائرة أردنية في مطار حلب الدولي
يسرا وليلى علوي وأمينة خليل.. تجمع فني كبير في ندوة الفنانة منة شلبي
سمير فرج: الرئيس السيسي وجه بتعريف شباب الجامعات بالأحداث داخل وخارج مصر
هالة صدقي تكشف تفاصيل لأول مرة عن حادث ابنتها | خاص
تعرف على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق دمياط
مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا
القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة
توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار
جهاز الأهلي الجديد يعقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أصعب مباراة.. خالد الغندور يعلق على لقاء المصري والإتحاد الليبي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على لقاء المصري والإتحاد الليبي اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين المصري والإتحاد الليبي  اليوم في طرابلس كل التوفيق للمصري في مباراته الصعبة اليوم وهي اصعب مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية في دور ٣٢".

وسيرتدي فريق المصري زيه التقليدي باللون الأخضر، فيما يظهر حارس مرماه بالطاقم الأزرق، بينما يخوض الاتحاد الليبي المباراة باللون الأحمر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأبيض.

وشهد الاجتماع الفني، الذي أُقيم بمقر إقامة بعثة النادي المصري، حضور محمود جابر مدير إدارة الفريق، والدكتور عزيز شمام طبيب الفريق، وإبراهيم همام مسؤول المهمات. كما حضر من جانب الاتحاد الليبي إسماعيل يوسف مدير الكرة.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو، بمشاركة مراقب الحكام الصومالي عويس أحمد، وحكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي، إلى جانب الطاقم الإداري والفني المساعد.

المصري والإتحاد الليبي خالد الغندور المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد