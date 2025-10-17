إنتر ميلان يكشف حقيقة اقترابه من ضم نيمار

كشف تقرير صحفي، حقيقة اقتراب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كانت تقارير صحفية أكدت أن نيمار أصبح قريبًا من العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد فترة قضاها في البرازيل عقب سلسلة من الإصابات، حيث جدد نابولي وإنتر ميلان اهتمامهما بضمه.

وقال بييرو أوسيليو، مدير إنتر ميلان، في تصريح أبرزته صحيفة “آس” الإسبانية: “ انضمام نيمار إلى إنتر ميلان؟ غير صحيح، لم اسمع قط عن هذا الأمر ولم يعرضه أحد علينا”.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نابولي وإنتر ميلان يدرسان بجدية إمكانية ضم نيمار خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع سانتوس في ديسمبر المقبل، ما يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ أوروبي.

ويطمح النجم البرازيلي إلى العودة للعب في القارة العجوز لاستعادة بريقه والتألق مجددًا على الساحة الأوروبية، على أمل إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بضمه إلى قائمة البرازيل استعدادًا لـ كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.