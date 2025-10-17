دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضع اللمسات النهائية على تشكيلته استعدادا لمواجهة إيجل نوار

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر اليوم ببورندي، استعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر لها الرابعة من عصر غد السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا، وسيكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء وسيقام علي الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي المنظمة لتلك المسابقة.

وضمت قائمة الفريق التي سافرت الي بوروندي 24 لاعبا هم محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وأشادت بعثة الأهلي بملعب المباراة والذي تم افتتاحه قبل ثلاثة شهور فقط ، ومن المقرر ان يحسم اليوم الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد الطريقة التي سيخوض بها المباراة .

ورغم أن المدرب لا يعرف الكثير عن الفريق لكنه قرر المشاركة في إدارة المباراة مع عادل مصطفي المدرب العام وتابع فيديو اعده ايمن محمد محلل الاداء عن ايجل نوار الذي يبدو غامضا بعض الشيء بالنسبة للأهلي، وعقد عادل مصطفي وييس توروب محاضرة مع اللاعبين بعد الوصول لفندق الإقامة في بوروندي أمس شرحوا خلالها طريقة لعب المنافس ومصدر خطورته.