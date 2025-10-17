قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كأس السوبر الإفريقي يصل لملعب الدفاع استعدادًا لمواجهة بيراميدز ونهضة بركان

سارة عبد الله

وصل كأس السوبر الإفريقي، إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بيراميدز ونهضة بركان.

وتنطلق المباراة غدا السبت  في الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا ، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

وتوج بيراميدز بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عقب الفوز امام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما توج نهضة بركان المغربي  بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

كأس السوبر الإفريقي بيراميدز نهضة بركان ملعب الدفاع الجوي

معرض يوسف شاهين
محافظ الشرقية
سوبارو
تموين الشرقية
