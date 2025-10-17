قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة بيراميدز ونهصة بركان في السوبر الأفريقي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز في كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وتنطلق المباراة غدا السبت  في الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا ، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

وتوج بيراميدز بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عقب الفوز امام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما توج نهضة بركان المغربي  بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

