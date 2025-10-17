قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لاعب الوداد السابق: نجاحات منتخب المغرب ليست وليدة الصدفة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

أكد يونس المنقاري، لاعب الوداد المغربي و منتخب المغرب السابق، أن كرة القدم المغربية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن ما تحققه المنتخبات المغربية في مختلف الفئات العمرية ليس وليد الصدفة، بل ثمرة عمل وتخطيط طويل المدى.

وقال المنقاري في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: “نتائج المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة سياسة واضحة من الاتحاد المغربي، الذي ركز على تطوير البنية التحتية وتكوين اللاعبين والمدربين المحليين، إلى جانب الاعتماد على المدرب الوطني في كل الفئات، بدءًا من المنتخب الأول بقيادة وليد الركراكي”.

وأضاف لاعب الوداد السابق أن المنتخب المغربي الأول يسعى بقوة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا المقبلة، خاصة وأن البطولة ستقام على الأراضي المغربية، مما يمنحه ميزة اللعب أمام جماهيره.

وفي حديثه عن المنتخب المغربي للشباب، أوضح المنقاري أن اللاعبين يمتلكون طموحًا كبيرًا للفوز بلقب كأس العالم للشباب، مؤكدًا أن المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين ستكون قوية وصعبة، لكنها تمثل فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز جديد للكرة المغربية.

واختتم المنقاري حديثه، قائلاً: “منتخب الشباب قدم مستويات رائعة في البطولة وأحرج منتخبات كبيرة مثل فرنسا، والآن التركيز منصب على المباراة النهائية أمام الأرجنتين، التي لن تكون سهلة، لكننا نسعى لرفع الكأس وتشريف كرة القدم المغربية”.

وأكد يونس المنقاري أن النجاحات المتتالية لكرة القدم المغربية هي نتاج رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى الاستمرار في المنافسة على الألقاب القارية والعالمية.

