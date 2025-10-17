قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر تحصد 10 ميداليات باليوم الأول من بطولة العالم للأساليب التقليدية

مشاركة مصر في بطولة العالم للأساليب التقليدية بالصين
مشاركة مصر في بطولة العالم للأساليب التقليدية بالصين
عبد الله هشام

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 10 ميداليات متنوعة خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها العاشرة المقامة في الصين والمستمرة حتى 20 أكتوبر 2025 بمشاركة 1600 لاعب ولاعبة من 54 دولة.

جاءت ميداليات المنتخب المصري للووشو كونغ فو ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضة و6 ميداليات برونزية حيث حصد عمار محمد سنبل الميدالية الذهبية في أسلوب ملاكمة تشا تشوان، وجاء المركز الثاني والميداليات الفضية من نصيب رامي رمضان محمد في أسلوب ملاكمة الشن يبي، جنى عماد مصطفى في أسلوب ملاكمة باجوا جانج، وحبيبة حسانين سعيد في أسلوب ملاكمة باجي تشوان.

وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية جاء اللاعب طه محمد شرابية في أسلوب ملاكمة شاولين، سيف جميل عزب في أسلوب ملاكمة باجي كوان، اللاعب عمر التميمي كرم الله في أسلوب ملاكمة شاولين، يوسف محمد القطب في أسلوب ملاكمة وينج سونج، اللاعب محمد حمام محرم في أسلوب ملاكمة سيونم تاو، اللاعب معاذ محمود إبراهيم في أسلوب ملاكمة باجي تشوان.

يشارك المنتخب المصري في بطولة العالم للأساليب التقليدية بعدد 28 لاعبًا ولاعبة، ويرأس البعثة اللواء محمد محيي الدين أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الإداري والفني كلا من الدكتور أحمد البكاتوشي إداري البعثة، والكابتن عمرو محي المدرب العام، والمدرب نصر سالم والمدرب محمد البلشي.

المنتخب المصري للووشو كونغ فو بطولة العالم للأساليب التقليدية الصين عمار محمد سنبل ملاكمة الشن يبي

