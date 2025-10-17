رغم جاهزية محمد شكري.. الأهلي يستقر على مشاركة كوكا أمام ايجل نوار

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف لاعب الأهلي محمد شكري من المشاركة في لقاء ايجل نوار.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “رغم جاهزية محمد شكري ولكن الجهاز الفني في الأهلي يستقر على الدفع بكوكا في مركز الظهير الأيسر أمام ايجل نوار”.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر اليوم ببورندي، استعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر لها الرابعة من عصر غد السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا، وسيكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء وسيقام علي الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي المنظمة لتلك المسابقة.

وضمت قائمة الفريق التي سافرت الي بوروندي 24 لاعبا هم محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.