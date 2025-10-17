قائمة الخطيب تعقد ندوة جديدة بفرع الأهلي في التجمع الخامس

تعقد قائمة محمود الخطيب ثاني ندواتها بعد ظهر اليوم بقاعة الراحل تيسيري الهواري بفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس.

وأكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ملف الإنشاءات كان أحد أهم أولويات مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النادي حقق طفرة غير مسبوقة على مستوى المقر الرئيسي بالجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، بما يعكس هوية الأهلي العريقة ويواكب طموحات أعضائه.

وخلال ندوة قائمته الانتخابية بفرع الشيخ زايد، استعرض الخطيب ما تم إنجازه من مشروعات إنشائية ضخمة شملت الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمساجد والمطاعم ومناطق الجلوس والملاعب، بالإضافة إلى تطوير الأسوار والبوابات بشكل حديث ومتناسق يعبر عن الطابع التاريخي للنادي، موضحًا أن هذه الرؤية المعمارية الموحدة كانت أحد الأهداف الرئيسية التي سعت الإدارة لتحقيقها في جميع الفروع.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن فرع التجمع الخامس يمثل نموذجًا استثنائيًا في مسيرة التطوير، بعدما تم الحصول على الأرض وتنفيذ أعمال التشييد والافتتاح في فترة زمنية قياسية، مع توفير كافة المرافق والخدمات التي تضمن تجربة متكاملة لأعضاء النادي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ساهم في زيادة الإقبال على عضويات الأهلي وتعظيم موارده المالية بشكل غير مسبوق.