يورجن كلوب يشارك صورة مع مجدي يعقوب ويعلق: أمير القلوب

شارك المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، صورة تجمعه مع البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي .

وشارك صورة معه وعلق: أمير القلوب البروفيسور مجدي يعقوب ".



وقد أثار المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد نشره رسالة مؤثرة وصورة له من أمام أهرامات الجيزة، عبّر من خلالها عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية وتاريخها العريق.



ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة التقطها خلال زيارته لأهرامات الجيزة، ظهر فيها وهو يرسم بيديه شكل قلب في إشارة إلى حبه الكبير لمصر وشعبها، وكتب معلقًا: "اليوم الأخير في أرض التاريخ ... مصر"، في رسالة وداع مؤثرة أنهى بها زيارته التي استمرت عدة أيام.



وأوضح المدرب الألماني في منشوره أن الصورة تم التقاطها في ختام زيارته، التي وصفها بأنها "تجربة مدهشة لا تُنسى"، مؤكدًا أن وجوده في أرض الأهرامات كان بمثابة "رحلة عبر الزمن"، حيث شعر بعظمة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية الإنسان المصري عبر العصور.