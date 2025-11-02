قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم 4 أطفال .. مصرع 22 شخصًا وإصابة 12 في انفجار بالمكسيك
مصرع 3 من مُهربي المخدرات.. وزير الحرب الأمريكي: نفذنا ضربة عسكرية استهدفت سفينة بالبحر الكاريبي
دي بنت أساسًا.. عمرو وهبة يكشف حقيقة مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير|صور
السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء
وزير الثقافة السعودي: تشرّفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
بطائرات مسيرة.. جنوب روسيا تتعرّض لهجوم أوكراني بمنشآت نفطية في ميناء توابسي
«تعالوا اتفرجوا على حضارة مصر» .. يسرا توجّه رسالة للزوّار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
أخبار البلد

يورجن كلوب يشارك صورة مع مجدي يعقوب ويعلق: أمير القلوب

علا محمد

شارك المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، صورة تجمعه مع البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي .

وشارك صورة معه وعلق: أمير القلوب البروفيسور مجدي يعقوب ".


وقد أثار المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد نشره رسالة مؤثرة وصورة له من أمام أهرامات الجيزة، عبّر من خلالها عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية وتاريخها العريق.


ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة التقطها خلال زيارته لأهرامات الجيزة، ظهر فيها وهو يرسم بيديه شكل قلب في إشارة إلى حبه الكبير لمصر وشعبها، وكتب معلقًا: "اليوم الأخير في أرض التاريخ ... مصر"، في رسالة وداع مؤثرة أنهى بها زيارته التي استمرت عدة أيام.


وأوضح المدرب الألماني في منشوره أن الصورة تم التقاطها في ختام زيارته، التي وصفها بأنها "تجربة مدهشة لا تُنسى"، مؤكدًا أن وجوده في أرض الأهرامات كان بمثابة "رحلة عبر الزمن"، حيث شعر بعظمة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

المدرب الألماني يورجن كلوب يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي ليفربول الإنجليزي البروفيسور الدكتور مجدي الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي المدرب الألماني يورجن

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

