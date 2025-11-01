عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات

أثار المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد نشره رسالة مؤثرة وصورة له من أمام أهرامات الجيزة، عبّر من خلالها عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية وتاريخها العريق.

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة التقطها خلال زيارته لأهرامات الجيزة، ظهر فيها وهو يرسم بيديه شكل قلب في إشارة إلى حبه الكبير لمصر وشعبها، وكتب معلقًا: "اليوم الأخير في أرض التاريخ ... مصر"، في رسالة وداع مؤثرة أنهى بها زيارته التي استمرت عدة أيام.

وأوضح المدرب الألماني في منشوره أن الصورة تم التقاطها في ختام زيارته، التي وصفها بأنها "تجربة مدهشة لا تُنسى"، مؤكدًا أن وجوده في أرض الأهرامات كان بمثابة "رحلة عبر الزمن"، حيث شعر بعظمة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

وجاءت رسالة كلوب قبل ساعات من الافتتاح الرسمي المنتظر للمتحف المصري الكبير، ما جعل منشوره يحظى باهتمام مضاعف من المصريين، الذين اعتبروا كلماته دعاية إيجابية وسفيرًا جديدًا لمصر أمام العالم.

وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور كلوب، حيث غمرت صفحته مئات التعليقات من المصريين الذين رحبوا به بحرارة، ووجّهوا له رسائل شكر على كلماته الطيبة تجاه بلادهم، معربين عن سعادتهم بزيارته للأهرامات، وداعين إياه للعودة مجددًا في أقرب وقت.

وقال أحد المعلقين: "شكرًا يا كلوب على حبك لمصر، شرفتنا بزيارتك لأهراماتنا"، بينما كتب آخر: "نتمنى نشوفك قريب تاني في القاهرة، وأهلاً بيك دايمًا في بلدك الثاني".

زيارة كلوب للأهرامات جاءت بعد أشهر من ابتعاده عن الملاعب، عقب قراره التاريخي بالرحيل عن تدريب ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، بعد مسيرة ذهبية امتدت لتسع سنوات حقق خلالها العديد من البطولات الكبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى ليورجن كلوب إلى مصر، وقد حرص خلالها على زيارة عدد من المعالم السياحية الشهيرة في القاهرة، أبرزها منطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث أبدى انبهاره الشديد بما رآه من عظمة وتاريخ.