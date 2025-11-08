أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الأهلي قبل نهائي السوبر

كشف الإعلامي أحمد حسن عن جاهزية مهاجمي الأهلي للقاء الزمالك غدا، الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: "ييس توروب يعلن جاهزية محمد شريف وجراديشار لنهائي السوبر ضد الزمالك".

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

