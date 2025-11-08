نجم الأهلي على رأس قائمة مالي لمواجهة الأردن وديًا

كشف توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، اليوم السبت، عن قائمة النسور لمواجهة الأردن، ضمن منافسات لقاء ودي، على استاد “حمادي العقربي” في تونس.

وشهدت القائمة تواجد أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) - إسماعيل دياوارا (سيريوس السويدي) - مامادو سامارا (لافال الفرنسي)

خط الدفاع: ويو كوليبالي (ساسولو) - شيك كوناتي (كليرمون الفرنسي) - هاماري تراوري (باريس إف سي) - ناثان جاساما (بالتيكا) - محمادو فوفانا (نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي) - عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) - أمادو دانتي (أف سي أروكا البرتغالي) - داودا جينيدو (ستاد بريست).

خط الوسط: أمادو هايدرا (لايبزيج الألماني) - لاسانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) - محمد كامارا (السد القطري) - مامادو سانجاري (لانس الفرنسي) - أليو ديانج (الأهلي المصري)

خط الهجوم: جاوسو دياكيتيه (لوزان) - جاوسو ديارا (فينورد الهولندي) - مامادو كامارا (لافال الفرنسي) - فودي دوكوريه (لوهافر الفرنسي) - براهيما ديارا (الوحدة) - البلال توريه (بشكتاش) - مامادو دومبيا (واتفورد) - موسى سيلا (شالكة) - لاسيني سينايوكو (أوكسير الفرنسي).