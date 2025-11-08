قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي على رأس قائمة مالي لمواجهة الأردن وديًا

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

كشف توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، اليوم السبت، عن قائمة النسور لمواجهة الأردن، ضمن منافسات لقاء ودي، على استاد “حمادي العقربي” في تونس.

وشهدت القائمة تواجد أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلي.

 

وجاءت قائمة منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) - إسماعيل دياوارا (سيريوس السويدي) - مامادو سامارا (لافال الفرنسي)

خط الدفاع: ويو كوليبالي (ساسولو) - شيك كوناتي (كليرمون الفرنسي) - هاماري تراوري (باريس إف سي) - ناثان جاساما (بالتيكا) - محمادو فوفانا (نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي) - عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) - أمادو دانتي (أف سي أروكا البرتغالي) - داودا جينيدو (ستاد بريست).

خط الوسط: أمادو هايدرا (لايبزيج الألماني) - لاسانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) - محمد كامارا (السد القطري) - مامادو سانجاري (لانس الفرنسي) - أليو ديانج (الأهلي المصري)

خط الهجوم: جاوسو دياكيتيه (لوزان) - جاوسو ديارا (فينورد الهولندي) - مامادو كامارا (لافال الفرنسي) - فودي دوكوريه (لوهافر الفرنسي) - براهيما ديارا (الوحدة) - البلال توريه (بشكتاش) - مامادو دومبيا (واتفورد) - موسى سيلا (شالكة) - لاسيني سينايوكو (أوكسير الفرنسي).

مالي الأردن تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

رينو

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

عزاء زوجة حسن العدل

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد