نجم الأهلي السابق ينتقد جراديشار.. ويكشف سبب تراجع مستوى ديانج وأفشة

يرى أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن جراديشار مهاجم الأهلي لم يعوض.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: جراديشار مش مستوى النادي الأهلي ولديه نواقص فنية كبيرة و اهدار الفرص مسؤولية التدعيم الخاطئ في الهجوم بعد رحيل وسام ابو علي.

وأضاف: لابد النظر الي ما يقدمه مايلي مع بيراميدز مقارنة بمهاجمي الأهلي في الوقت الحالي، والازمة عند الأهلي في اللاعيبة وليس في الجهاز الفني.

وتابع: أفشة أزمته نفسية وتراجع مستوي ديانج وقفشه بسبب "التهميش" من الجهاز الفني و يجب منح الفرصه لمحمد عبد الله علي حساب زيزو

واردف: انظروا مع فعله جوزية مع حسام عاشور، عندما كان لاعبا صاعدا فتم استبعاد لاعبين كبار مثل حسام غالي من أجل مشاركة لاعبين صاعدين مثل حسام عاشور في التشكيل الأساسي.