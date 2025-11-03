غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي آدم كايد، ومحمد السيد، وناصر منسي من قائمة الفريق كما يغيب نبيل عماد دونجا للإيقاف عن الفريق المتجه إلى الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

قائمة الزمالك في رحلة السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان- محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج- بارون أوشينج- صلاح الدين مصدق

خط الوسط : إيشو - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا- أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.