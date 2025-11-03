مصدر بالزمالك يكشف طبيعة إصابة بيزيرا وموقفه من السوبر المصري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نتيجة الفحص المبدئي للإصابة التي تعرض لها البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش مساء أمس.

وأوضح المصدر أن الفحص الطبي أظهر إصابة بيزيرا بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، وهو ما يجعل لحاقه بمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر لها يوم الخميس القادم، أمرًا صعبًا للغاية.

ورغم الإصابة، قرر الجهاز الفني للفريق اصطحاب اللاعب ضمن قائمة الزمالك المسافرة إلى الإمارات مساء اليوم، على أمل تجهيزه خلال فترة البطولة، ليكون متاحًا للمشاركة في المباراة النهائية حال تأهل الفريق.