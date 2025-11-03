قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
غزة تحت النار.. إسرائيل توسع هجماتها إلى جميع الاتجاهات
محافظ الجيزة يشهد وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور للسيارات بأكتوبر
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز
الصيادلة تعلن فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات الحج 2026.. غداً
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار
مواعيد مباريات المصري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية
نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر
الأهلي في مجموعة متوازنة بـ دوري أبطال إفريقيا
مدبولي يوجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 ميداليات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة
القسم الرياضي

واصل أبطال المشروع تحقيق إنجازات مميزة تؤكد نجاح برامج إعداد جيل واعد من أبطال المستقبل في ضوء اهتمام ورعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمواهب الرياضية المصرية، وحرصه على دعم وتنمية قدراتهم من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، التي أُقيمت بالصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، بمشاركة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة، هي: أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، النمسا، ومصر البلد المستضيف.

وجاءت نتائج أبطال المشروع على النحو التالي:
دليلة محجوب – فضية الزوجي المختلط
محمد الجيشي – برونزية الزوجي المختلط
جودي شريف – برونزية تحت 13 سنة
جودي شريف – برونزية تحت 11 سنة

وشارك في البطولة 16 لاعبًا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذين أثبتوا قدرة كبيرة على المنافسة في المحافل الدولية، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وصقل الموهوبين وإعدادهم للمستقبل الرياضي الاولمبى.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة تنس الطاولة المشروع القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة بيراميدز في رحلة السوبر المصري بالإمارات

عمرو الدردير

هيودع بدري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

المشروع القومي للموهبة

4 ميداليات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد