4 ميداليات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

واصل أبطال المشروع تحقيق إنجازات مميزة تؤكد نجاح برامج إعداد جيل واعد من أبطال المستقبل في ضوء اهتمام ورعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمواهب الرياضية المصرية، وحرصه على دعم وتنمية قدراتهم من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، التي أُقيمت بالصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، بمشاركة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة، هي: أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، النمسا، ومصر البلد المستضيف.

وجاءت نتائج أبطال المشروع على النحو التالي:

دليلة محجوب – فضية الزوجي المختلط

محمد الجيشي – برونزية الزوجي المختلط

جودي شريف – برونزية تحت 13 سنة

جودي شريف – برونزية تحت 11 سنة

وشارك في البطولة 16 لاعبًا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذين أثبتوا قدرة كبيرة على المنافسة في المحافل الدولية، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وصقل الموهوبين وإعدادهم للمستقبل الرياضي الاولمبى.