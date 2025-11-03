أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن صدام جديد بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

كان بيراميدز فاز على نهضة بركان مؤخرًا في بطولة السوبر الإفريقي بهدف دون رد.

وضمت المجموعة الأولى كل من: نهضة بركان - بيراميدز- ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

مواعيد مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر