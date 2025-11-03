قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، في مجموعة قوية تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين أبطال القارة.

ويخوض الأهلي النسخة الجديدة من البطولة بعدما تأهل إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة إيجل نوار البوروندي بنتيجة (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره نحو هدفه المعتاد وهو التتويج بالنجمة الثالثة عشرة وتعزيز زعامته التاريخية في إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي (مصر)

يانج أفريكانز (تنزانيا)

الجيش الملكي (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات:

الأهلي × شبيبة القبائل – استاد القاهرة – 21 أو 22 نوفمبر

الجيش الملكي × الأهلي – ملعب مولاي عبد الله بالرباط – 28 أو 29 نوفمبر

الأهلي × يانج أفريكانز – استاد القاهرة – 23 أو 24 يناير

يانج أفريكانز × الأهلي – ملعب بنجامين مكابا في دار السلام – 30 أو 31 يناير

شبيبة القبائل × الأهلي – ملعب حسين آيت أحمد بالجزائر – 6 أو 7 فبراير

الأهلي × الجيش الملكي – استاد القاهرة – 13 أو 14 فبراير.

