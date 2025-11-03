مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، في مجموعة قوية تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين أبطال القارة.

ويخوض الأهلي النسخة الجديدة من البطولة بعدما تأهل إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة إيجل نوار البوروندي بنتيجة (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره نحو هدفه المعتاد وهو التتويج بالنجمة الثالثة عشرة وتعزيز زعامته التاريخية في إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي (مصر)

يانج أفريكانز (تنزانيا)

الجيش الملكي (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات:

الأهلي × شبيبة القبائل – استاد القاهرة – 21 أو 22 نوفمبر

الجيش الملكي × الأهلي – ملعب مولاي عبد الله بالرباط – 28 أو 29 نوفمبر

الأهلي × يانج أفريكانز – استاد القاهرة – 23 أو 24 يناير

يانج أفريكانز × الأهلي – ملعب بنجامين مكابا في دار السلام – 30 أو 31 يناير

شبيبة القبائل × الأهلي – ملعب حسين آيت أحمد بالجزائر – 6 أو 7 فبراير

الأهلي × الجيش الملكي – استاد القاهرة – 13 أو 14 فبراير.