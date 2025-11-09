قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
رياضة

إعلامي عن أزمة ناصر ماهر؛ يستحق الانضمام لمنتخب مصر وهو من أفضل للاعبين

ناصر ماهر
ناصر ماهر
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مينا ماهر علي إستبعاد نجم الزمالك ناصر ماهر من قائمة منتخب مصر.

مينا ماهر عن ناصر ماهر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على  موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ناصر ماهر يستحق الانضمام إلى منتخب مصر و حقيقي هو حاليا من أفضل للاعبين في مصر و آخر 3 مباريات مع الزمالك اخد رجل المباراة فيهم، مستواه حاليا هو الأفضل في مركزه ولكن كل الاحترام لكابتن حسام حسن و ناصر ماهر ان شاء الله يرد في الملعب بمستواه المعهود”.

أحمد عبد الرؤوف يُدعّم ناصر ماهر بعد قرار استبعاده من المنتخب

وعلّق المدرب المؤقت للقلعة البيضاء، أحمد عبد الرؤوف، على أزمة ناصر ماهر  بعد استبعاده من قائمة المنتخب.

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات إذاعية: "أرى أن ناصر ماهر إنسان طبيعي، ومن حق أي إنسان أن يشعر بالغضب. وأنا نفسي غاضب من قرار استبعاده من المنتخب. كل الاحترام لحسام وإبراهيم حسن، ولكن أنا مع تعبير ناصر عن غضبه، وهو عبر عنه باحترام ودون تجاوز. والآن أمامنا مباراة نهائية، والأهم هو أن يكون بكامل تركيزه بها".

ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب

علق ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، على عدم تواجده ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر.

وكتب ناصر ماهر عبر "إنستجرام": "أنا آسف أني أنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس الصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".

وتابع: "بكل صدق، أنا شايف أني أستحق أن أكون متواجدًا على الأقل ضمن المنتخب، خصوصًا أن الموضوع واضح أنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية، حتى الناس العادية، بيتكلموا كويس جدًا عن أدائي الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بصراحة، اللي حصل ظلم كبير جدًا، ودا ملوش علاقة بالكورة. المجهود اللي بذلته بيروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية اللي بيحصل يحبط أي جبل".

ناصر ماهر الاهلي الزمالك

